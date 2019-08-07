Kırklareli'nde 26 okul eğitim öğretime hazırlanıyor
43 dakika önce
Kırklareli'nde 26 okulda bakım ve onarım yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:27 Kaynak: AA
'nde 26 okulda bakım ve onarım yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı okulların yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırladığı bildirildi.
Öğrencilerin daha iyi fiziki ortamlarda eğitim almaları amacıyla bakım ve onarım işlemlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların 5 milyon 500 bin lira bütçe ile gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kent merkezinde 8, Lüleburgaz
'da 6, Vize
'de 4, Babaeski
'de 3, Pınarhisar
'da 2, Pehlivanköy
, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde ise birer okulda çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
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