Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
45 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:58 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Çağlayık köyü ile Babaeski
ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan
uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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