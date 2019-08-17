Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekiplerince, Demirköy
, Babaeski
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan üç grup belirlendi. Daha sonra, Pakistan
ve Irak
uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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