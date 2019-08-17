Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

23 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan üç grup belirlendi. Daha sonra, Pakistan ve Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli, Babaeski, Demirköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03 Kaynak: AA
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