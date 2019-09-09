Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
21 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Pınarhisar, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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