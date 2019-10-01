Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup tespit edildi.


Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde H.C. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kontrollerde, 21 Pakistan uyrukluyu gözetim altına aldı.

Sürücü H.C. organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekipler, Demirköy ilçesinde de Afganistan ve İran uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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