Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 28 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Kofçaz, Demirköy, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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