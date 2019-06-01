Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

5 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinin Sislioba köyünde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grubu tespit etti.
Ekipler, 28 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: AA
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