Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
5 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinin Sislioba köyünde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grubu tespit etti.
Ekipler, 28 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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