Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası minibüs, sürücüsü tarafından belde girişinde terk edilmiş halde bulundu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 24'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş olmak üzere 28 düzensiz göçmen ile şişme bot ele geçirildi.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Enerji projeleri nedeniyle İstanbul dahil 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]