Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Irak uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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