Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, Irak uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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