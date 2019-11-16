Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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