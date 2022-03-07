Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

07.03.2022 14:53
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dört bölgede yakalanan Fas, Filistin ve Suriye uyruklu 28 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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