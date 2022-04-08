Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

08.04.2022 10:26
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde Afganistan ve Fas uyruklu 28 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla L.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerden bazıları, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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