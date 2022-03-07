Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı

07.03.2022 15:56
Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Tatlıpınar, Ahmetler, Beyci ve Karaablar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 28 Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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