Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı

08.04.2022 12:35
Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 28 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla L.G. gözaltına alınan şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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