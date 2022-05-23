Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı

23.05.2022 16:59
Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 29 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 29 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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