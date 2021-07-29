Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 29 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 29 sığınmacı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyü ve Vize ilçesinin Aksicim köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler 26 Afganistan, 2 Irak ve 1 Fas uyrukluyu yakaladı. Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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