Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Organizatörlük yaptığı iddia edilen Ç.K.A. gözaltına alındı.

Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, Irak , Pakistan ve Suriye uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın 29 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri, soğuk hava nedeniyle Demirköy ilçesinin İncesırt köyünde camiye sığınan bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaştı.

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