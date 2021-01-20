Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı

20.01.2021 09:33
Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Jandarma ekipleri, soğuk hava nedeniyle Demirköy ilçesinin İncesırt köyünde camiye sığınan bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın 29 kişiyi yakaladı.

Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddia edilen Ç.K.A. gözaltına alındı.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 29 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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