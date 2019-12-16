Kırklareli'nde 298 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 298 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 298 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 298 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 298 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 298 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele faaliyetleri kapsamında 3 ayda 20 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Afganistan, Somali, Irak ve İran uyruklu 298 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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