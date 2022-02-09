Üye Girişi
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı - Son Dakika

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

09.02.2022 09:59

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü, servis midibüsü ve otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs ve midibüste bulunan fabrika işçisi 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

D-100 kara yolu Lüleburgaz- İstanbul istikametinde trafikte aksaklıklar yaşandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.

Yolun bu kısmında trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmalar sürüyor.

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı
KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

YORUMLAR
500

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:33 Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:32 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye, saatler sonra ulaşıldı ve kurtarıldı!
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:39:52. #1.11#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement