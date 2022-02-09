KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü, servis midibüsü ve otomobil çarpıştı.
Kazada minibüs ve midibüste bulunan fabrika işçisi 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
D-100 kara yolu Lüleburgaz- İstanbul istikametinde trafikte aksaklıklar yaşandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.
Yolun bu kısmında trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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