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3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:11

Kırklareli'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak üst araması yaptı. Aramada, 3 aylık bir bebeğin karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Araçtaki 4 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki 3 aylık bebeğin karın bölgesinde ilaç kutusu içinde uyuşturucu bulundu. Araçtaki 4 zanlı tutuklandı.

BEBEĞİN KARIN BÖLGESİNE GİZLEMİŞLER

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu. Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı. Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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