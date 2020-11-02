3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler, Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli 'nde düzenlenen operasyonda 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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