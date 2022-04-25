Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

25.04.2022 15:24
Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin üç bölgede yaptığı araştırmada 30 Filistin, Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yaralı halde bulunan Afganistan uyruklu 3 göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Afganistan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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