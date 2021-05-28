Kırklareli'nde 30 göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde A.B. ve S.M.Y. yönetimindeki ticari taksilerde Suriye uyruklu 10, Ahmetler köyünde ormanlık alanda da Afganistan uyruklu 17 göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım