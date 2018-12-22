Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

4 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Dereköy, Avrupa, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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