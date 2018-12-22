Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Kofçaz
ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 32 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:53 Kaynak: AA
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