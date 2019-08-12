Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

Ekipler Irak ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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