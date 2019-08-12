Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:52 Kaynak: AA
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki dört grubu tespit etti.
Ekipler Irak ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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