Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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