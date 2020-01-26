Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

13 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

Ekipler, Irak, İran ve Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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