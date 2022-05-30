Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

30.05.2022 10:03
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde sürdürdüğü yol uygulamasında, bir minibüsün bölgeden uzaklaştığını fark etti.

Ekipler O.Y. idaresindeki minibüsü bir süre kovalamacanın ardından yakaladı.

Minibüste yakalanan 32 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili O.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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