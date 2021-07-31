Kırklareli'nde 32 köy ve 2 beldede elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Kırklareli'nde 32 köy, 2 beldede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Babaeski ilçesinin Kadıköy, Taşağıl, Hazinedar, Katranca, Karacaoğlan, Sinanlı, Karabayır, Müsellim, Yeniköy, Terzili, Minnetler, Çavuşköy, Erikleryurdu, Taşköprü, Kuzuçardağı, Oruçlu, Karamesutlu, Kumrular, Nadırlı, Çengerli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Ağayeri, Nacak, Çiğdemli, Sofuhalil, Mutlu, Osmaniye, Kuleli, Pancarköy, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca ve kent merkezine bağlı Değirmencik köyleri ile Alpullu beldesi ve Büyükmandıra beldelerine 4 Ağustos Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 06.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.