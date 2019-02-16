Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, Afganistan, Irak, İran ve Pakistan uyruklu 33 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kofçaz, Avrupa, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun Üstünü Çizdiği İsim, "İsyan Ediyorum" Deyip Bağımsız Aday Oldu Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde

YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 12:00:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]