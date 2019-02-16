Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
, Lüleburgaz
ve Demirköy
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan
, Irak
, İran
ve Pakistan
uyruklu 33 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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