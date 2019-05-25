Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler 33 Afganistan, Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:49 Kaynak: AA
Güncel
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