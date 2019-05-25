Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.



Ekipler 33 Afganistan, Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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