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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

15.02.2022 09:01
Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki dört köyde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu 33 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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