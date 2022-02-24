Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

24.02.2022 10:49
Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede biri çocuk 33 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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