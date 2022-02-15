Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara, Tatlıpınar ve Tastepe köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 33 Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ