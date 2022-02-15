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Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı

15.02.2022 14:51
Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara, Tatlıpınar ve Tastepe köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 33 Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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