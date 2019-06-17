Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
37 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:31 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı, Babaeski
ve Demirköy
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 5 grubu tespit etti.
Ekipler, Fas
, Pakistan
, Afganistan
ve Irak
uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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