Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 5 grubu tespit etti.

Ekipler, Fas, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:31 Kaynak: AA
Dereköy, Jandarma, Bulgaristan, Kırklareli
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