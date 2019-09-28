Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.

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