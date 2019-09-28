Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

29 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.

Ekipler, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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