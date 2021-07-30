Kırklareli'nde 35 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir işletmede deposunda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alına bilgiye göre, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir işletmede kaçak içki satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. T.K. isimli şahsa ait işletme ve depoda yapılan aramda, 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

İşletme sahibi T.K. ve kaçak içkiyi işletmeye getirdiği tespit edilen N.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ