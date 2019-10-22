Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

32 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Karamesutlu köyü otoban gişelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler kontrollerde, M.Ç. yönetimindeki minibüste Suriye, Tunus, Somali, Pakistan ve Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakaladı.

Minibüsteki şişme bot ve bota ait kürek ile pompaya el konuldu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şükrüpaşa köyü ve Demirköy ilçesinin Beğendik köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki Fas uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan 36 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla minibüs şoförü M.Ç. ile Y.Ç. ve Pakistan uyruklu A.H. gözaltına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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