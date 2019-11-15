Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 360 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 360 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 360 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 360 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde 360 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 360 litre kaçak içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu, Müsellim köyünde K.İ'nin evinde kaçak içki üretildiğini tespit etti.


Ekipler evde yaptığı aramada 360 litre kaçak içki, 100 litre meyve şırası ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Gözaltına alınan K.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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