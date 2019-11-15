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Kırklareli'nde 360 litre kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 360 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 360 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu, Müsellim köyünde K.İ'nin evinde kaçak içki üretildiğini tespit etti.
Ekipler evde yaptığı aramada 360 litre kaçak içki, 100 litre meyve şırası ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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