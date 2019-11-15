Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Filistin, Afganistan ve Irak uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.