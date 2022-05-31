Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 15:54
Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 38 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptığı araştırmada 38 Afganistan ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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