Kırklareli'nde 38 Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyü mevkiinde jandarma ekiplerince 38 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyü mevkiinde jandarma ekiplerince 38 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Hamitabat köyü mevkii E-80 TEM otoyolu üzerinde jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştı. Araç sürücüsü araçtan atlayarak olay yerinden kaçarken araçta 38 yabancı uyruklu şahıs bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada aracın M.C. isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğu ve araç içerisinde 1 adet şişme botun bulunduğu tespit edildi.



Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda araç ve şişme bota el konularak tahkikata başlatıldı. 38 yabancı uyruklu göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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