Kırklareli'nde 38 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Ekipler 6 bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye , Afganistan , Irak ve İran uyruklu 38 sığınmacıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a sınır Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacılar olduğu bilgisine ulaştı.

Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı

Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?