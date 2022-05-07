Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı

07.05.2022 15:18
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı

Kırklareli il Jandarma Komutanlığınca 4 ayda hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranması olan bin 105 şüpheli yakalandı.

Kırklareli il Jandarma Komutanlığınca 4 ayda hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranması olan bin 105 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde 2021 yılında meydana gelen toplam 170 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak suç aydınlatmada yüzde 100 başarı sağlandığı belirtilen açıklamada alınan tedbirler neticesinde hırsızlı kolaylarında yüzde 32 azalma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2022 yılının ilk 4 aylık döneminde yapay zeka yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı -çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 73 hırsızlık olayının da tamamı çözülerek yüzde 100 başarı seviyesi sürdürülmüştür. Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 2022 yılının 4 aylık döneminde kişilere karşı suçlarda 528, mal varlığına karşı suçlarda ise çoğu hırsızlık suçu olmak üzere toplam 577 şüpheli yakalanmıştır. Böylece Jandarma sorumluluk bölgesinde yılın ilk 4 aylık dönemde toplam bin 105 şüpheli yakalanarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında aranan şahısların yakalanmasında artış sağlanmıştır" denildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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