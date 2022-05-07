Kırklareli'nde 4 ayda çoğu hırsızlık şüphelisi bin 105 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 4 ayda çoğu hırsızlık şüphelisi bin 105 kişi yakalandı

07.05.2022 15:09
Kırklareli'nde 4 ayda çoğu hırsızlık şüphelisi bin 105 kişi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk alanında 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk alanında 4 ayda bin 105 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte bu yılın 4 ayında 73 hırsızlık olayı yaşandığı bildirildi.

Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için titiz çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, kişilere karşı işlenen suçlarda 528 şüphelinin, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise çoğu hırsızlık suçuna karışmış 577 şüphelinin gözaltına alınarak adli birimlere teslim edildiği kaydedildi.

Alınan tedbirler neticesinde evden, kamu kurum ve kuruluşlardan, inşaattan, araçtan ve ağıldan yaşanan hırsızlık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalma olduğu aktarılan açıklamada, olayların tamamı çözülerek yüzde yüz başarı seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

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Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 4 ayda çoğu hırsızlık şüphelisi bin 105 kişi yakalandı - Son Dakika


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