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Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

05.11.2021 18:00

Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 881 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 881 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 881 litre sahte şarap, 2 damıtma düzeneği, 55 fermente düzeneği, 3 üzüm ayıklama makinesi, 2 şarap şişeleme makinesi, 2 kantar ve bin 592 şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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