Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

12.05.2022 16:40
Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 4 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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