Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Güncelleme: 06.09.2023 13:52

Kırklareli'ndeki sel felaketinde bungalovlarda kalan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise halen aranıyor. Konuyla ilgili son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evlerin ruhsatsız olduğunu açıkladı. Yerlikaya, ''Maalesef ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk şu anda savcılık da çalışmasını başlattı.'' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'de 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evlerin ruhsatsız olduğunu açıkladı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Yerlikaya, kaybolan 3 kişinin de 700'ün üzerinde personel tarafından arandığını belirtti.

"BÖLGE 2 SAAT İÇİNDE ÇOK GÜÇLÜ YAĞMUR ALDI"

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar: "Sabahleyin Bakan yardımcımız ile orada görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı. İğneada çok lokal bir yerde kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındı orada.

Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalovlar kaçak çıktı

"SAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Maalesef ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk şu anda savcılık da çalışmasını başlattı. Bungalovlarda kalan misafirler sele kapılıyor. Bugün iki kayıp aranan cenazeye ulaşıldı maalesef. 2 kayıp var şu anda onları arama ile ilgili 700'ün üzerinde görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz üzüntümüz çok büyük.

Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalovlar kaçak çıktı

Ali Yerlikaya, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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