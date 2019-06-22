Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
46 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:22 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Lüleburgaz
, Babaeski
ve Kofçaz
ilçeleri ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
Ekipler, İran
, Irak
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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