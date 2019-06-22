Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

46 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

Ekipler, İran, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Lüleburgaz, Jandarma, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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