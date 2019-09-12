Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.


Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 grup belirlendi.


Ekiplerin çalışmasıyla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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