Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup tespit edildi.


Ekipler Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti
Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek AK Partili Numan Kurtulmuş: Güvenli Bölge'nin derinliği 30 kilometre olacak Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]